London (dpa) - Der britische Musiker Andy Newman ist im Alter von 73 Jahren gestorben. Der Pianist der Band Thunderclap Newman starb in London, wie die Band, ein enger Freund und Kollege sowie die Band The Who bestätigten. The Who-Gitarrist Pete Townshend hatte Thunderclap Newman mitgegründet. Mit dem Song "Something In The Air", der drei Wochen an der Spitze der britischen Charts stand, hatten Thunderclap Newman im Jahr 1969 ihren größten Hit. Schlagzeuger Mark Brzezicki nannte Newman ein "unbesungenes Musik-Genie".

