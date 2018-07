Kano (AFP) Nach einer Reihe schwerer Niederlagen hat die nigerianische Dschihadistengruppe Boko Haram Spekulationen über eine bevorstehende Kapitulation zurückgewiesen. "Ihr sollt wissen, dass es keine Waffenruhe gibt, keine Verhandlungen und keine Kapitulation", sagte ein maskierter Mann in Tarnanzug in einem am Freitag veröffentlichen Internetvideo der Extremistengruppe. "Dieser Krieg zwischen uns wird nicht aufhören."

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.