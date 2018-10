São Paulo (SID) - Nach dem grassierenden Zika-Virus sorgt in Brasilien ein Ausbruch der Schweinegrippe für weitere Sorgen vor den Olympischen Spielen in Rio de Janeiro (5. bis 21. August). Wie das Gesundheitsministerium am Donnerstag mitteilte, sind in weniger als zwei Monaten 46 Menschen durch den Typ A des H1N1-Virus ums Leben gekommen - zehnmal so viele wie im ganzen vergangenen Jahr.

In Rio wurde am Donnerstag der erste Todesfall im Zusammenhang mit der Krankheit bestätigt. Bis Mitte März wurden in diesem Jahr bereits 305 Krankheitsfälle gemeldet, 2015 gab es insgesamt 141. Am stärksten betroffen ist die Region Sao Paulo (260 Fälle, 38 Tote). Vor den Krankenhäusern stehen die Menschen Schlange, um sich gegen das Virus impfen zu lassen.