Berlin (dpa) - Frühlingsgefühle? Bislang eine Frage des Wohnorts. Der April hat in Deutschland ganz unterschiedlich angefangen: mal mild und mit blauem Himmel, mal kühl und verschneit. In Hessen und Thüringen meldete sich heute der Winter zurück.

Autofahrer rutschten dort dank Tief "Kerstin" durch den Schnee. Passend zum April: Es war kurz nach Mitternacht, als die Flocken einsetzten. Am Flughafen in Erfurt fielen bis zum Morgen 13 Zentimeter Neuschnee.

Die Bäume sind noch kahl - aber an Campingplätzen wie in Schillig in Niedersachsen hat schon die Saison begonnen. An der Ostsee stehen die Strandkörbe bereit. Wer an sein Motorrad in der Garage oder an die Beete im Schrebergarten denkt: Das Wochenende soll richtig schön werden.

Der Bilderbuchfrühling kommt mit Hoch "Leo". Der Wind dreht auf Süd und lässt warme Luft bis zu den Küsten strömen. Die Meteorologen versprechen Ausflugswetter: "Bei freundlichem Frühlingswetter mit reichlich Sonnenschein steigen die Temperaturen im Laufe des Wochenendes verbreitet auf Werte um 20 Grad, im Süden teilweise noch etwas darüber", sagte Robert Hausen vom Deutschen Wetterdienst (DWD). Kleine Einschränkungen werde es am Sonntag im Westen geben, wenn dort dichte Wolken aufziehen.

Der ADAC mahnt die Biker, bedächtig am Gashahn zu drehen und es langsam angehen zu lassen. Aus gutem Grund: Mit den steigenden Temperaturen nehmen erfahrungsgemäß die Unfallzahlen zu. "Das ist sehr wetterabhängig", sagte Gerhard Kraski vom Statistischen Bundesamt. Die warmen Monate sind die unfallträchtigsten.

Für Allergiker: Der Pollenflug nimmt zu. Vor allem die bei Betroffenen besonders unbeliebten Birkenpollen dürften sich in den kommenden Tagen wegen der milden Temperaturen vermehrt verbreiten, teilte der Deutsche Wetterdienst in Freiburg mit. Außerdem gibt es in nächster Zeit mehr Eschenpollen. Besonders betroffen sind demnach die warmen südlichen Gefilde, bevor mit leichter Verzögerung auch nördlich der Donau die Blüte beginnt. In der abklingenden Phase sind mittlerweile Hasel und Erle.

Bald startet auch die Spargelsaison. "Wenn das Wetter mitspielt, dürfte es etwa Mitte April losgehen", sagte Hans-Dieter Stallknecht vom Deutschen Bauernverband (DBV) in Berlin. "Der Spargel braucht Wärme und Sonne." Im Boden müsste es mindestens zwischen zehn und zwölf Grad warm sein. "Je wärmer es ist, desto besser wächst der Spargel." Vereinzelt haben einige Spargelbauer schon ernten können, allerdings keine große Menge.

Hübsche Frühlingsbilder könnte es nächste Woche aus Bremerhaven geben: Am 5. April darf Eisbär-Baby Lili im Zoo erstmals ins Außengehege. Mitte März brachte das im Dezember geborene Tier 17,4 Kilogramm auf die Waage. Damit ist Lili nun kräftig genug für einen Ausflug ins Freie - ob es ihr dann schon zu warm ist?