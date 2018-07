Washington (AFP) Unglaubliche Panne bei der CIA: Agenten des US-Auslandsgeheimdienstes haben während einer Trainingseinheit in Virginia versehentlich Sprengstoff in einem Schulbus liegen lassen. Das explosive Material befand sich noch unter der Motorhaube, als der Bus nach der Übung wieder Schüler transportierte, wie die CIA und die örtliche Polizei am Donnerstag (Ortszeit) mitteilten. Der Geheimdienst versicherte aber, es habe "keine Gefahr für die Passagiere" bestanden.

