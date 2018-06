Washington (AFP) Bei einer Schießerei an einer Bushaltestelle in Richmond im US-Bundesstaat Virginia hat es einen Toten und drei Verletzte gegeben. Wie eine Polizeisprecherin mitteilte, schoss ein Mann am Donnerstagnachmittag auf einen Polizisten, der sich ihm genähert habe. Daraufhin hätten zwei weitere Polizisten auf den Schützen gefeuert, der später in einem Krankenhaus gestorben sei. Ein Polizist habe schwere Verletzungen erlitten.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.