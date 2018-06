Los Angeles (AFP) Die US-Rockband Guns N' Roses zieht ihr langerwartetes Comeback überraschend vor. Bereits an diesem Freitag wollte die Band ein Konzert in einem kleinen Club in Los Angeles geben, wie die Band in einem Statement ankündigte. Gerüchte über dieses Konzert in dem legendären Club "Troubadour", wo einst der Aufstieg der Guns N' Roses begonnen hatte, waren schon zuvor unter Fans kursiert.

