Offenbach (dpa) - Heute Morgen gibt es bevorzugt im Südwesten und Süden lokale Nebelfelder. Nach dessen Auflösung wird es allgemein heiter und trocken. Lediglich im Nordwesten können zeitweise auch dichtere Wolkenfelder durchziehen.

Die Temperaturmaxima liegen im Norden zwischen 11 und 16 Grad, sonst werden 16 bis 23 Grad erreicht, wobei die höchsten Werte im Süden und Südwesten zu erwarten sind. Der Wind weht meist schwach bis mäßig aus Südosten. In den östlichen Mittelgebirgen treten starke bis stürmische Böen auf, die im Tagesverlauf nachlassen.

In der Nacht zum Sonntag zeigt sich der Himmel vor allem in der Osthälfte meist gering oder klar. Von Westen breitet sich mitunter stärker Bewölkung aus. Abgesehen von ein paar möglichen Tropfen zwischen dem Saarland und der Eifel bleibt es aber weitgehend trocken. Die Tiefstwerte liegen zwischen 10 Grad im Westen und 1 Grad an der Oder. Im Osten besteht lokal nochmals Bodenfrostgefahr.