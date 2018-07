Brüssel (AFP) In Belgien ist ein dritter Verdächtiger einer Beteiligung an den vereitelten Anschlagsplänen in Frankreich beschuldigt worden. Dem 33-jährigen Belgier Y. A. werde die "Beteiligung an Handlungen einer terroristischen Gruppe" vorgeworfen, teilte die belgische Staatsanwaltschaft am Samstag mit. Nach Angaben des belgischen Senders RTBF war der Mann am Freitag im Zentrum von Brüssel festgenommen worden.

