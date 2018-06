New York (AFP) Der UN-Sicherheitsrat hat den Weg für eine Polizeimission der Vereinten Nationen im ostafrikanischen Burundi freigemacht. Das Gremium votierte am Freitag (Ortszeit) einstimmig für eine von Frankreich ausgearbeitete Resolution, die Generalsekretär Ban Ki Moon damit beauftragt, binnen zwei Wochen ein Konzept für die Entsendung zu erarbeiten. Das solle in Zusammenarbeit mit der Regierung in Burundi sowie mit der Afrikanischen Union (AU) geschehen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.