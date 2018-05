Sakhir (SID) - Ferrari-Pilot Sebastian Vettel (Heppenheim) hat im dritten und letzten Freien Training zum Großen Preis von Bahrain die Bestzeit gesetzt. Der viermalige Formel-1-Weltmeister verwies in 1:31,683 Sekunden seinen Teamkollegen Kimi Räikkönen (Finnland) um 0,04 Sekunden auf den zweiten Rang.

WM-Spitzenreiter Nico Rosberg (Wiesbaden/+0,421 Sekunden), der die beiden Einheiten am Freitag angeführt hatte, wurde Dritter vor seinem Teamkollegen, Weltmeister Lewis Hamilton (England/+0,477). Aufgrund ihrer deutlichen Dominanz am Vortag gehen die Silberpfeile dennoch als leichte Favoriten ins Qualifying am Samstag (17.00 Uhr/RTL und Sky), das bei Dunkelheit unter Flutlicht ausgetragen wird.

Der Emmericher Nico Hülkenberg reihte sich mit seinem Force India als 18. (+2,445 Sekunden) erneut nur im unteren Mittelfeld ein. Rookie Pascal Wehrlein (Worndorf) wurde für das Hinterbänkler-Team Manor mit 4,041 Sekunden Rückstand 22. und Letzter.

Das Qualifying für den zweiten WM-Lauf am Sonntag (17.00 Uhr) wird zum zweiten und womöglich letzten Mal nach dem erst im Februar beschlossenen Eliminations-Modus gefahren. Präsident Jean Todt vom Automobil-Weltverband FIA kündigte am Samstag an, dass bei einem Meeting zur Bewertung des Modus mit den Teamchefs und Formel-1-Promoter Bernie Ecclestone am Sonntag "alles möglich" sei.

Neben einer Rückkehr zum Vorjahres-Modus stünden auch Modifikationen der "Reise nach Jerusalem" zur Debatte, wie das Eliminationsfahren auch genannt wird. Dabei scheidet nach einer Einfahrphase in jedem der drei Qualifying-Abschnitte im Rhythmus von 90 Sekunden jeweils der schwächste Fahrer aus.