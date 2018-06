Leipzig (dpa) - RB Leipzig hat sich mit dem siebten Heimsieg in Serie vorerst die Tabellenführung in der 2. Fußball-Bundesliga zurückerobert, Düsseldorf punktet bei den Bielefelder "Remis-Königen".

Das Team von Trainer Ralf Rangnick bezwang am Samstag im Spitzenspiel den fünftplatzierten VfL Bochum mit 3:1 (0:0). Vor 32 244 Zuschauern brachte Kapitän Dominik Kaiser (50.) den Gastgeber 1:0 in Führung. Massimo Bruno sorgte vor den Augen von Red-Bull-Chef Dietrich Mateschitz mit einem Doppelpack (53./63.) für die Entscheidung. Anthony Losillas (88.) Tor kurz vor Schluss war nur noch Ergebniskosmetik für den VfL. Für Bochum ist mit der Pleite in Leipzig eine Serie von elf Spielen ohne Niederlage gerissen.

Unter dem neuen Trainer Friedhelm Funkel sammelt Fortuna Düsseldorf weiter Punkte im Abstiegskampf der 2. Fußball-Bundesliga. Am Samstag erspielte sich der Tabellen-15. ein 0:0 bei Arminia Bielefeld und holte in zwei Spielen unter dem neuen Coach bereits vier Punkte. Bei Funkels Debüt gab es vor zwei Wochen ein Torfestival beim 4:3 gegen Kaiserslautern. Vor 22 516 Zuschauern warennennenswerte Torchancen auf beiden Seiten selten. Kerem Demirbay (16. Minute) sowie Bielefelds Christopher Nöthe (79.) vergaben die jeweils besten Möglichkeiten für ihr Team. Für Bielefeld war das 0:0 bereits das 16. Remis der Saison.