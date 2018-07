Birmingham (SID) - Englands Fußballmeister FC Chelsea macht im Saisonendspurt der Premier League weiteren Boden gut. Beim Tabellenschlusslicht Aston Villa gelang am Samstagmittag in Birmingham ein 4:0 (2:0)-Erfolg für die Mannschaft von Teammanager Guus Hiddink.

Ruben Loftus-Cheek (26.), Pato (45.+3, Foulelfmeter) und Pedro (46./59.) trafen für die Londoner, die mit 44 Punkten am FC Liverpool von Coach Jürgen Klopp zumindest vorübergehend vorbeizogen. Die Reds, in der kommenden Woche Gegner von Borussia Dortmund in der Europa League, treffen am Samstagabend auf den Tabellenzweiten Tottenham Hotspur. Bei Villa flog Alan Hutton per Gelb-Roter Karte (86.) wegen wiederholten Foulspiels vom Platz.