Leipzig (SID) - Unter den Augen von Geldgeber Dietrich Mateschitz ist Aufstiegs-Aspirant RB Leipzig in der 2. Fußball-Bundesliga im Spitzenspiel gegen den VfL Bochum zu einem 3:1 (0:0)-Erfolg gekommen und hat wieder die Tabellenspitze übernommen. Es war der siebte Heimsieg in Folge für die Roten Bullen.

Dominik Kaiser (51.) und Massimo Bruno (53.) sorgten vor 32.244 Zuschauern per Doppelschlag innerhalb von 2:55 Minuten für die Entscheidung zugunsten der Hausherren. Bruno (63.) erzielte den dritten Treffer für Leipzig, ehe Anthony Losilla (88.) für Bochum traf. Allerdings kann der bisherige Spitzenreiter SC Freiburg am Montag in Fürth mit einem Sieg wieder auf Platz eins rücken.

Die Bochumer sind weiterhin Tabellenfünfter. Die Westfalen kassierten nach elf Spielen ohne Pleite wieder eine Niederlage. Zuletzt hatte der VfL am 27. November 2015 in Braunschweig (0:1) eine Niederlage hinnehmen müssen.

VfL-Torjäger Simon Terodde leitete in der 22. Minute eine Großchance der Gäste ein. Sein Pass fand Thomas Eisfeld, doch dessen Schuss wurde von Torwart Peter Gulacsi glänzend pariert. Leipzig drehte dann in der zweiten Halbzeit auf. Kaiser per Distanzschuss und Bruno, der eine Vorarbeit des Schweden Emil Forsberg verwertete, sorgten kurz nach Wiederanpfiff für die Entscheidung zugunsten der Elf von Trainer Ralf Rangnick.

Forsberg (53.) besaß noch eine weitere gute Chance für die Gastgeber, die zu Beginn der zweiten 45 Minuten sehr viel Druck entfachten. Erneut Bruno, der nach turbulenten Strafraumszenen den Ball über die Linie beförderte, traf zum 3:0, ehe die Gäste noch verkürzen konnten.

Die Bestnoten bei den Leipzigern verdienten sich Bruno und Marvin Compper. Aufseiten des VfL gefielen Manuel Riemann und Terodde.