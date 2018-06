Los Angeles (dpa) - Ein Messer, das angeblich auf dem Grundstück des früheren US-Footballstar O.J. Simpson gefunden wurde, steht nicht in Zusammenhang mit dem Mord an dessen Ex-Frau und ihrem Freund. Das teilte das Los Angeles Police Department via Twitter mit. Die Polizei hatte Anfang März über das Messer informiert. Simpson war 1994 angeklagt worden, seine Ex-Frau und deren Freund mit Messerstichen getötet zu haben. Im Oktober 1995 wurde er in einem Strafprozess trotz anscheinend erdrückender Beweislast freigesprochen.

