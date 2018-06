Zagreb (AFP) Mit einer anrührenden Geschichte aus dem Liebesnest eines Storchenpaars will der kroatische Tourismusverband die Gästezahlen an der Adriaküste erhöhen. Unter dem Titel "Wahre Liebe kehrt im Frühling immer wieder zurück" veröffentlichte der Verband auf den Onlineplattformen Youtube, Facebook und im Kurzmitteilungsdienst Twitter einen kurzen Film über die tierische Liebe zweier Störche. Das von Einheimischen Klepetan getaufte treue Männchen kehrte nämlich diese Woche aus seinem mehr als 13.000 Kilometer entfernten südafrikanischen Winterquartier zu seinem behinderten Weibchen Malena zurück, wie örtliche Medien am Samstag berichteten.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.