Sakhir (dpa) - Nico Rosberg hat noch vor dem Formel-1-Saisonstart eine Großtat vollbracht. Der 30-Jährige habe ein kleines Kind in dem Fürstentum aus dem Wasser gezogen, teilte Rosbergs Management mit und bestätigte einen entsprechenden Bericht der "Bild"-Zeitung. Demnach war Rosberg in seiner Wahlheimat Monaco mit Töchterchen Alaia am Strand und spielte mit ihr auf einem Steg. Ein fünf Jahre alter Junge drohte, in dem Moment vom Ufer wegzutreiben. Rosberg sei ins Wasser gesprungen und habe den Jungen gerettet. Seine 7 Monate alte Tochter habe er vorher sicher auf den Steg gelegt, schrieb "Bild".

