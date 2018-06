Berlin (dpa) - In Deutschland werden am Montag bis zu 40 Syrer erwartet, die auf Basis des EU-Flüchtlingspakts mit der Türkei ins Land kommen. Wie ein Sprecher des Bundesinnenministeriums mitteilte, treffen in erster Linie Familien mit Kindern mit zwei Linienmaschinen auf dem Flughafen in Hannover ein. Anschließend sollen sie in das niedersächsische Erstaufnahmelager Friedland gebracht werden, bevor sie später auf die Bundesländer verteilt werden. Es handelt sich um die ersten Syrer, die auf Grundlage des Flüchtlingspakts mit der Türkei legal nach Deutschland einreisen dürfen.

