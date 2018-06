Athen (dpa) - Drei Tage vor dem geplanten Beginn der Abschiebungen hat das griechische Parlament den Weg für die Rückführung von Migranten in die Türkei freigemacht. Alle Flüchtlinge, die illegal nach Griechenland übergesetzt sind, sollen zurückgebracht werden. Und: Für jeden Syrer, den die EU abschiebt, soll ein anderer Syrer auf legalem Wege in die EU kommen. Deutschland will am Montag die ersten Syrer aus der Türkei als reguläre Flüchtlinge einfliegen lassen. Im Hafen von Piräus campieren derweil rund 5600 Flüchtlinge wild oder schlafen in den Wartehallen. Dort ist die Lage angespannt.

