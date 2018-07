Athen (dpa) - Vor Beginn der Rückführung von Flüchtlingen in die Türkei am Montag ist die Lage auf den griechischen Inseln angespannt. Hunderte Migranten brachen auf der Insel Chios aus einem Auffanglager aus. Sie durchschnitten den Maschendrahtzaun um das Lager und machten sich auf den Weg Richtung Inselhafen, berichtet die Zeitung "Ta Nea". Das griechische Parlament hatte im Eilverfahren den Weg frei gemacht für die Rückführung von Migranten in die Türkei. Die Vorbereitungen für den Start der Rückführungen kommen laut EU-Kommission gut voran.

