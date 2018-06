Sakhir (dpa) - Der Renault-Pilot Kevin Magnussen muss nach Missachtung einer Roten Ampel von der Boxengasse aus in den Großen Preis von Bahrain starten.

Das entschieden die Formel-1-Rennkommissare, nachdem der Däne aus ihrer Sicht gegen Artikel 29.1 verstoßen hatte. Magnussen hatte am Freitag beim zweiten Freien Training auf dem Kurs in Sakhir das Signal bei der Einfahrt in die Boxengasse missachtet. Er sollte mit seinem Renault zum Wiegen.

