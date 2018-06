Köln (dpa) - Bei einer Trauerfeier haben Angehörige, Freunde und Politiker in Köln Abschied von Guido Westerwelle genommen. Zu dem Gottesdienst in der St. Aposteln-Kirche kamen viele Gäste, darunter Kanzlerin Angela Merkel, Bundespräsident Joachim Gauck und Schauspielerin Veronica Ferres. Prälat Karl Jüsten, der Westerwelle von klein auf kannte, sagte in seiner Predigt: "Er war für viele eine Identifikationsfigur - und für manche genau das Gegenteil." Vicky Leandros sang das Lied "Ich liebe das Leben" mit verändertem Text.

