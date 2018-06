Köln (dpa) - Abschied von Guido Westerwelle: Bei einer bewegenden Trauerfeier haben Familie, Freunde und politische Weggefährten in Köln des ehemaligen Außenministers gedacht.

"Deutschland hat einen besonderen Menschen und Politiker verloren", sagte Bundeskanzlerin Angela Merkel in einer Ansprache. Sie persönlich werde Westerwelle auch als engen Vertrauten und verlässlichen Partner vermissen.

Zu dem ökumenischen Gottesdienst in der St. Aposteln-Kirche waren Samstag auch Bundespräsident Joachim Gauck, FDP-Chef Christian Lindner und NRW-Ministerpräsidentin Hannelore Kraft (SPD) gekommen. Die Familie um Westerwelles Ehemann Michael Mronz hatte den Gottesdienst sehr persönlich gestaltet. Vicky Leandros sang für ihren Freund Westerwelle das Lied "Ich liebe das Leben" mit verändertem Text. Die Schauspielerin Veronica Ferres trug die Lesung vor. Im Altarraum stand ein brauner Holzsarg, ein großes Porträtfoto zeigte einen lächelnden Westerwelle.

"Er war für viele eine Identifikationsfigur - und für manche genau das Gegenteil", sagte Prälat Karl Jüsten, der Westerwelle von klein auf kannte, in seiner Predigt. Der Vertreter der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), Martin Dutzmann, erinnerte auch an den am Freitag gestorbenen Hans-Dietrich Genscher: "Wir denken an seine Familie und schließen sie in unsere Gebete ein." Westerwelles einstiges Vorbild Genscher war ihm in seinen Ämtern als FDP-Vorsitzender und Außenminister vorausgegangen.

Nach dem Gottesdienst fuhr die Trauergemeinde unter Ausschluss der Öffentlichkeit zur Beerdigung auf dem zentralen Kölner Melaten-Friedhof.