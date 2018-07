Madrid (dpa) - In die stockenden Bemühungen um die Bildung einer neuen Regierung kommt in Spanien gut drei Monate nach der Parlamentswahl Bewegung. Der Chef von Podemos (Wir können), Pablo Iglesias, hat erstmals die Möglichkeit der Tolerierung einer Regierungskoalition der Sozialisten (PSOE) mit den liberalen Ciudadanos (Bürgern) durch seine linke Protestpartei eingeräumt. Dazu wolle man die Parteimitglieder konsultieren, kündigte der 37-jährige in Madrid an.

