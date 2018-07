Damaskus (AFP) Nach der Rückeroberung der antiken Wüstenstadt Palmyra von der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) hat die syrische Armee nach eigenen Angaben dort ein Massengrab mit 42 Leichen gefunden. In dem Massengrab seien die Überreste von 24 Zivilisten, darunter drei Kinder, und 18 Soldaten entdeckt worden, hieß es am Samstag aus syrischen Militärkreisen. Sie seien von den Dschihadisten "geköpft oder erschossen" worden.

