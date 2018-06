Brüssel (dpa) - Schon vor Betreten des Gebäudes sollen am Flughafen in Brüssel künftig Passagiere und Gepäck kontrolliert werden. Darauf haben sich die Gewerkschaften der Flughafenpolizei und der engste Mitarbeiterstab des belgischen Innenministers Jan Jambon geeinigt. Das berichtete die belgische Nachrichtenagentur Belga am Abend. Die Kontrollen sollen auf der Schwelle stattfinden, hieß es. Wann der Flughafen Zaventem nach den Anschlägen vom 22. März wieder für den Passagierverkehr öffnet, ist noch unklar.

