Berlin (AFP) Autofahrer können ab Montag auf ein automatisches Notruf-System der Versicherungsbranche zurückgreifen. Die deutschen Kfz-Versicherer nehmen dann ihren Unfallmeldedienst in Betrieb, wie der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) am Sonntag mitteilte. Das System meldet demnach einen Unfall automatisch an eine Notrufzentrale, die im Fall eines schweren Unfalls sofort Rettungsmaßnahmen einleitet.

