Havanna (AFP) In Kuba ist ein Reisebus mit deutschen und österreichischen Touristen verunglückt. Zwei Urlauber seien getötet und 26 verletzt worden, darunter drei schwer, berichtete das Nachrichtenportal "Cubadebate" am Sonntag. Auch der Busfahrer sei ums Leben gekommen. Ob die toten Passagiere Deutsche sind, war zunächst unklar. Nach Angaben des Auswärtigen Amtes in Berlin bemüht sich die deutsche Botschaft in Havanna mit Hochdruck um Aufklärung.

