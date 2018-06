Berlin (AFP) Die Grünen wollen die Abschiebung von Flüchtlingen aus Griechenland in die Türkei stoppen. "Die Türkei verstößt klar gegen die Genfer Flüchtlingskonvention", begründete Bundestags-Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt in der "Welt" (Montagsausgabe) diese Forderung. Sie sprach sich zugleich für mehr Anstrengungen aus, um Muslime in Deutschland zu integrieren und einer möglichen Radikalisierung vorzubeugen.

