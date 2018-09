Berlin (AFP) Die meisten Deutschen achten bei der Wahl ihres Urlaubsziels auf die Sicherheit vor Ort. In einer von der "Bild am Sonntag" veröffentlichten Umfrage gaben 82 Prozent der Befragten an, dass die Sicherheit bei der Urlaubsplanung eine große Rolle spiele. Von den fünf in der Befragung vorgegebenen Aspekten wurde demnach der Preis mit einem Anteil von 71 Prozent am zweithäufigsten genannt.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.