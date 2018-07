Paris (AFP) Als Reaktion auf die schweren Anschläge in Frankreich im vergangenen Jahr setzt die französische Staatsbahn SNCF künftig auch zivile bewaffnete Sicherheitsbeamte in ausgewählten Zügen ein. SNCF-Chef Guillaume Pepy kündigte die neue Sicherheitsmaßnahme am Sonntag in einem Interview mit mehreren französischen Medien an. Ein entsprechendes Sicherheitsgesetz für Verkehrsmittel war am Mittwoch in Kraft getreten.

