Amsterdam (SID) - Vor dem Meisterschaftsspiel gegen PEC Zwolle am Sonntag haben die Fans von Ajax Amsterdam eindrucksvoll ihr in der vergangenen Woche verstorbenes Idol Johan Cruyff geehrt. Mehrere Tausend Fans versammelten sich zum Gedenken an den früheren Weltklassespieler und Erfolgstrainer am "Middenweg", wo das alte Ajax-Stadion "De Meern" gestanden hat. Von dort aus marschierten sie zwei Stunden hinter einem Spruchband mit dem Text "Johan, ruhe in Frieden" zur AmsterdamArena, wo Ajax mittlerweile seine Heimspiele bestreitet.

In "De Meern" hatte Cruyffs außergewöhnliche Karriere begonnen. Die Fans passierten auch die Akkerstraat im Stadtviertel Betondorp, wo der weltberühmte Niederländer in seiner Kindheit und Jugend gelebt hatte. Dort zündeteten sie hunderte Fackeln an.

Die letzten 500 Meter schlossen sich 150 ehemalige Ajax-Spieler dem Marsch an, unter ihnen befand sich auch der ehemalige Bundesliga-Trainer Arie Haan. Auf dem Stadionrasen lagen zur Erinnerung an die Fußballlegende drei Riesentrikots: eines mit der Nummer 14 von Ajax Amsterdam, eine weitere Nummer 14 von der niederländischen Nationalmannschaft und eines mit der Nummer neun vom FC Barcelona.

Auf der Gegentribüne bildeten die Zuschauer eine Choreographie. Auf weißem Untergrund stand in roten Buchstaben "Johan bedankt" (Danke Johan). Cruyffs einziger Sohn Jordi dankte per Videobotschaft den Fans. Er befand sich im Stadion auf der Tribüne.