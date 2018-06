Rom (SID) - Der italienische Fußball-Erstligist Lazio Rom hat sich nach der 1:4-Heimpleite im Derby gegen den Stadtrivalen AS Rom mit sofortiger Wirkung von Trainer Stefano Pioli getrennt. Dies teilte der Klub von Weltmeister Miroslav Klose am Abend mit. Die Nachfolge tritt der bisherige Jugendtrainer Simone Inzaghi, jüngerer Bruder des 57-maligen Nationalspielers Filippo Inzaghi, an.

Lazio ist als Tabellenachter in der Serie A bislang deutlich hinter den Erwartungen zurückgeblieben und wird sich aller Wahrscheinlichkeit nach in dieser Saison nicht für einen europäischen Wettbewerb qualifizieren. In der Europa League war Lazio im Achtelfinale an Sparta Prag gescheitert.