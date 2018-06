Marseille (dpa) - Bei einer Schießerei in Marseille sind drei Menschen ums Leben gekommen. Drei weitere seien am Abend verletzt worden, berichtet der Radiosender "France Info". Die Polizei gehe davon aus, dass es sich um einen Streit zwischen Banden handelte. In der südfranzösischen Stadt kommt es seit Jahren immer wieder zu Schießereien. Seit Anfang des Jahres sollen auf den Straßen von Marseille acht Menschen bei vermuteter Bandenkriminalität gestorben sein. Die Hafenstadt gilt als wichtiger Drogenumschlagplatz.

