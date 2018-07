Athen (dpa) - Griechenland will morgen damit beginnen, illegal eingereiste Flüchtlinge in die Türkei zurückzubringen. Die Migranten protestieren gegen die bevorstehenden Aktionen. Sie wollen nicht zurück in die Türkei. Ankara erwartet, dass mindestens 400 Asylsuchende von den Inseln der Ostägäis abgeschoben werden. Die Behörden dort rechnen mit Widerstand. Für jeden zurückgebrachten Flüchtling, soll ein Syrer legal in die EU einreisen dürfen. In Hannover werden voraussichtlich 35 Syrer aus der Türkei eintreffen.

