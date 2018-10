Alcañiz (SID) - Markus Reiterberger hat auf der dritten Station der Superbike-WM in Alcaniz/Spanien nicht an seine zuletzt aufsteigende Form angeknüpft. Der 22-Jährige aus dem bayerischen Obing belegte in den beiden Rennen am Wochenende die Plätze 14 und 15. In der WM-Wertung bleibt BMW-Pilot Reiterberger mit 31 Punkten Neunter.

Zweimaliger Tagessieger wurde in Alcaniz Ducati-Werksfahrer Chaz Davies, der die bislang dominierenden Kawasaki mit Weltmeister Jonathan Rea und dessen Teamkollegen Tom Sykes (alle Großbritannien) hinter sich ließ. Rea wurde im ersten Rennen Zweiter vor Sykes, im zweiten Rennen am Sonntag war der Zieleinlauf umgekehrt. Rea führt im WM-Klassement mit 131 Punkten vor Davies (105) und Sykes (102).

Das vierte von insgesamt 14 Rennwochenenden findet am 16./17. April in Assen/Niederlande statt.