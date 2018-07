Sakhir (dpa) - Sebastian Vettels Hoffnungen auf den WM-Titel in diesem Jahr haben bereits im zweiten Rennen einen schweren Dämpfer erhalten. Der viermalige Formel-1-Champion konnte beim Großen Preis von Bahrain nicht einmal starten.

Vettel musste seinen Ferrari auf der Einführungsrunde abstellen. Aus dem Heck seines Wagens stieg Rauch auf, der Deutsche vermutete via Boxenfunk einen Motorschaden. "Das hat uns überrascht, wir hatten nicht mit Problemen gerechnet", sagte Vettel.

"Ich hatte Leistungsverlust, habe gesehen, dass Rauch aus meinem Heck aufgestiegen ist, das war's dann", kommentierte der 28 Jahre alte Heppenheimer. Die Ursache kannte er unmittelbar nach seinem Aus noch nicht genau. "Es ist schade, ich hatte ja noch gar nicht angefangen. Wenn man gar nicht startet, ist das schon blöd", betonte Vettel. Er hatte bereits am Freitag ein Training vorzeitig beenden müssen.

Zum Rennauftakt in Australien hatte Vettel hinter den beiden Mercedes-Piloten Nico Rosberg und Titelverteidiger Lewis Hamilton den dritten Platz belegt. In Bahrain war er wie auch in Melbourne in der Qualifikation ebenfalls Dritter geworden. Das Rennen verfolgte Vettel nach seinem vorzeitigen Aus vom Kommandostand seines Rennstalls aus.

Zeitplan

GP Bahrain auf Formel-1-Homepage

Vorschau-Stimmen zum GP Bahrain

Hamilton bei Facebook

Infos auf Vettel-Homepage

Wettervorhersage Bahrain

News Bahrain International Circuit

Reifenwahl für Bahrain