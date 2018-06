Bundesliga-Letzter Hannover 96 beurlaubt Trainer Thomas Schaaf

Hannover (dpa) - Hannover 96 hat Trainer Thomas Schaaf am Sonntag beurlaubt. Nach Angaben des Fußball-Bundesligisten übernimmt der bisherige A-Junioren-Coach Daniel Stendel den Posten beim Tabellenletzten. So schlecht wie Schaaf war noch kein Trainer bei Hannover. Der ehemalige Bremer Meistercoach übernahm Hannover 96 als Vorletzter. Jetzt steht der Club abgeschlagen auf Platz 18 mit zehn Punkten Abstand auf den Relegationsrang. Schaaf hatte seinen Dienst bei den Niedersachsen am 4. Januar angetreten und holte in elf Bundesligaspielen bei zehn Niederlagen nur einen Sieg.

Rosberg gewinnt auch zweites Formel-1-Saisonrennen

Sakhir (dpa) - Mercedes-Pilot Nico Rosberg hat auch das zweite Saisonrennen der Formel 1 gewonnen. Der Deutsche siegte am Sonntag beim Großen Preis von Bahrain vor dem Finnen Kimi Räikkönen im Ferrari. Dritter in Sakhir wurde Titelverteidiger Lewis Hamilton im zweiten Silberpfeil, der nach einem Unfall am Start seine Pole Position nicht verteidigen konnte. Ferrari-Star Sebastian Vettel war bereits in der Einführungsrunde mit einem Motorschaden ausgeschieden. Für Rosberg war es schon der fünfte Grand-Prix-Sieg in Serie.

Borussia Mönchengladbach gewinnt Verfolgerduell gegen Hertha BSC klar

Mönchengladbach (dpa) - Im Rennen um einen direkten Startplatz in der Champions League hat Borussia Mönchengladbach den Rückstand auf den Tabellen-Dritten Hertha BSC verkürzt. Die Borussia gewann das Verfolgerduell der Fußball-Bundesliga am Sonntag 5:0 (1:0) und liegt als Tabellen-Vierter nun noch drei Punkte hinter den Berlinern. Thorgan Hazard nutzte einen Abspielfehler von Hertha-Torwart Rune Jarstein in der 14. Minute zur frühen Gladbacher Führung. Vor 53 114 Zuschauern erzielten André Hahn, Patrick Herrmann, erneut Hazard und Ibrahima Traoré nach der Pause die weiteren Treffer. Für Gladbach war es der höchste Saisonsieg, für Hertha BSC die höchste Niederlage.

Hoffenheim nach Unentschieden gegen Köln aus der Abstiegszone raus

Sinsheim (dpa) - 1899 Hoffenheim hat die Abstiegszone der Fußball-Bundesliga verlassen. Das Team von Jung-Trainer Julian Nagelsmann rettete gegen den 1. FC Köln am Sonntag daheim ein 1:1 (0:0) und verbesserte sich damit auf Tabellenplatz 14. Den wichtigen Punkt für die Gastgeber sicherte Kevin Volland in der ersten Minute der Nachspielzeit. Simon Zoller hatte die Gäste mit seinem sechsten Saisontor in der 69. Minute in Führung gebracht. Die Kölner rutschten damit auf den elften Rang ab.

DEL: München führt gegen Köln - Wolfsburg fehlt noch ein Sieg

München (dpa) - Den Grizzlys Wolfsburg fehlt nur noch ein Sieg für den Einzug in das Finale um die deutsche Eishockey-Meisterschaft. Die Niedersachsen gewannen am Sonntag gegen die Nürnberg Ice Tigers mit 3:0 (1:0,0:0,2:0) und gingen damit in der Halbfinal-Serie mit 3:0 in Führung. Der frühere Nationalmannschaftskapitän Michael Wolf führte den EHC München mit zwei Treffern zum 3:1 (1:0,2:0,0:1) gegen die Kölner Haie. Hauptrunden-Sieger München liegt nun mit 2:1-Siegen vorn. Vier Erfolge sind zum Weiterkommen notwendig. Am Dienstag können die Wolfsburger in Nürnberg den Final-Einzug bereits perfekt machen. Die Kölner Haie empfangen am Mittwoch München.

Sieg gegen Österreich: Handballer feiern zweiten Sieg in 24 Stunden

Gummersbach (dpa) - Die deutschen Handballer haben ihre Vorbereitung auf die Olympischen Spiele mit dem zweiten Sieg binnen 24 Stunden fortgesetzt. Der Europameister bezwang am Sonntag in Gummersbach Österreich mit 26:20 (13:7), nachdem es am Vortag in Köln einen 33:26 (17:15)-Prestigeerfolg gegen Dänemark gegeben hatte. Vor 4132 Zuschauern in der ausverkauften Schwalbe-Arena waren Torhüter Carsten Lichtlein und der siebenfache Torschütze Julius Kühn die besten Spieler in der Auswahl des Deutschen Handballbundes (DHB). Für Österreich traf Alexander Herrmann vom Bergischen HC achtmal.

Weltmeister Sagan gewinnt 100. Flandern-Rundfahrt

Oudenaare (dpa) - Weltmeister Peter Sagan aus der Slowakei hat die 100. Flandern-Rundfahrt gewonnen. Der 26 Jahre alte Radprofi siegte am Sonntag nach 255 Kilometern als Solist über 20 Sekunden vor dem Schweizer Fabian Cancellara.

Leicester baut nach 1:0-Sieg gegen Southampton Tabellenführung aus

Leicester (dpa) - Leicester City hat seine Tabellenführung in der Premier League weiter ausgebaut und kommt der ersten englischen Fußball-Meisterschaft der Vereinsgeschichte immer näher. Der Sensationsspitzenreiter bezwang am Sonntag den FC Southampton mit 1:0 (1:0) und hat sechs Spiele vor Saisonende sieben Punkte Vorsprung auf Tottenham Hotspur. Leicester-Kapitän Wes Morgan sorgte vor 32 071 Fans im King Power Stadium in der 38. Minute mit einem Kopfballtreffer für die Entscheidung und machte den vierten 1:0-Sieg in Serie für die Mannschaft des deutschen Abwehrspielers Robert Huth perfekt.

Erster MotoGP-Saisonsieg für Marc Marquez - Stefan Bradl Siebter

Termas de Rio Hondo (dpa) - Der zweimalige MotoGP-Weltmeister Marc Marquez hat seinen ersten Saisonsieg in der Motorrad-Weltmeisterschaft gefeiert. Am Sonntag gewann der Spanier auf Honda den Großen Preis von Argentinien in Termas de Rio Hondo. Er setzte sich vor dem Italiener Valentino Rossi auf Yamaha durch. Dritter wurde Marquez' Teamkollege Daniel Pedrosa aus Spanien. Wegen zahlreicher Stürze kam der Zahlinger Stefan Bradl auf einen völlig überraschenden siebten Platz. Es ist das erste Top-10-Ergebnis des deutschen Aprilia-Piloten seit seinem Weggang von Honda im Jahr 2014.

Sechster Turniersieg: Djokovic triumphiert erneut in Miami

Miami (dpa) – Novak Djokovic hat das Tennis-Masters-Turnier in Miami gewonnen. Der Weltranglisten-Erste aus Serbien gewann am Sonntag das Endspiel des mit 7,03 Millionen Dollar dotierten Hartplatz-Events auf der Palmeninsel Key Biscayne gegen den Japaner Kei Nishikori mit 6:3, 6:3. Djokovic stand bei seinem sechsten Turniersieg 86 Minuten auf dem Center Court des Crandon Parks. Durch seinen erneuten Triumph ist der 28-Jährige mit dem Amerikaner Andre Agassi gleichgezogen. Der Ehemann von Steffi Graf hatte zwischen 1990 und 2003 ebenfalls sechs Mal die prestigeträchtige Veranstaltung in Florida gewonnen.