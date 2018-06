Moskau (SID) - Kunstturner Nikolai Kuksenkow, Olympia-Vierter im Mehrkampf 2012 in London, ist positiv auf das verbotene Dopingmittel Meldonium getestet worden. Dies bestätigte die russische Cheftrainerin Walentina Rodionenko am Sonntag in Moskau.

Der Team-Europameister von 2014 war bis einschließlich 2012 für die Ukraine an die Geräte gegangen und startete seither für Russland. Der 26-Jährige zählt seit zehn Jahren zur Weltspitze.