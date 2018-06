Valladolid (SID) - Die deutschen Trampolinturner haben bei der EM in Valladolid die Medaillenränge klar verpasst. Kyrylo Sonn aus Bad Kreuznach und die Stuttgarterin Leonie Adam belegten im Finale am Sonntag jeweils den siebten Platz. Bei den Männern sicherte sich Ulazislau Hanscharow (Weißrussland) den Titel, bei den Frauen war die Russin Jana Pawlowa siegreich.

Das Finale der besten Acht fand ohne Silva Müller statt. Sonns Vereinskollegin hatte im Halbfinale nur den 13. Platz belegt.

Für die deutsche Meisterin Adam (23) war es der letzte Test vor der Olympia-Qualifikation am 19. April in Rio de Janeiro. Die deutschen Männer können sich für die Spiele am Zuckerhut nicht mehr qualifizieren.