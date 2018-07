New York (AFP) Der republikanische US-Präsidentschaftsbewerber Donald Trump bedauert nach eigener Aussage die Veröffentlichung eines unvorteilhaften Fotos der Frau seines innerparteilichen Konkurrenten Ted Cruz. "Ja, es war ein Fehler", zitierte die "New York Times"-Kolumnistin Maureen Dowd am Samstag Trump in ihrer Kolumne.

