Havanna (dpa) - Bei einem schweren Busunglück in Kuba ist ein Österreicher ums Leben gekommen. Das bestätigte die österreichische Botschaft in Havanna. Auch der Fahrer des Reisebusses mit deutschen und österreichischen Touristen wurde bei dem Unfall getötet. Vorher war in Medien von einem getöteten Deutschen die Rede gewesen. Insgesamt wurden 28 Menschen verletzt. Der Bus war zwischen Santiago de Cuba und Trinidad mit einem entgegenkommenden Lastwagen zusammengestoßen, berichtetet die Zeitung "Escambray".

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.