München (dpa) - Osterurlauber mussten auf Deutschlands Autobahnen am Wochenende Geduld aufbringen. Vor allem in Baden-Württemberg, Bayern und Nordrhein-Westfalen staute sich der Rückreiseverkehr, wie ein ADAC-Sprecher sagte. Wartezeiten von bis zu einer Stunde gab es an der österreichisch-deutschen Grenze. In zehn Bundesländern sind am Wochenende die Osterferien zu Ende gegangen.

