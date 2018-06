Verbier (SID) - Skifahrer Felix Wiemers hat die Freeride World Tour (FWT) auf dem siebten Platz der Gesamtwertung beendet. Da das Saisonfinale in Verbier aufgrund widriger Witterungsbedingungen nur in den Kategorien Snowboard Frauen und Männer sowie Ski Frauen stattfinden konnte, blieb Wiemers (Biedenkopf) nach seinem guten fünften Rang auf der vorletzten Station in Haynes/Alaska ein Platz in den Top 10. Der Titel ging zum zweiten Mal an Loic Collomb-Patton. Der Franzose hatte bereits 2014 triumphiert.

"In 21 Jahren ist es das erste Mal, dass wir eine der Disziplinen in Verbier canceln mussten. Aber es war aufgrund der Lichtverhältnisse nicht sicher. Der Wind hat außerdem die Schneeverhältnisse im Hang stark beeinträchtigt", sagte Tour-Gründer Nicolas Hale-Woods. Sowohl Wiemers als auch der zweite deutsche Fahrer Bene Mayr hatten bereits auf dem dritten Tourstopp die Startberechtigung für 2017 klargemacht.

Bei der Freeride World Tour geht es abseits der Piste einen steilen Hang mit Felsvorsprüngen und anderen Hindernissen hinab. Die Kampfrichter belohnen besonders eine saubere Durchführung der Sprünge, sichere Landungen sowie eine schnelle und flüssige, aber immer kontrollierte Fahrt durch den Tiefschnee.