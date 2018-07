Brüssel (AFP) Fast zwei Wochen nach den Brüsseler Anschlägen sollen am Montag rund 40 Flüge vom dortigen Flughafen starten und landen. Am Tag nach der Wiedereröffnung des Airports seien vor allem Passagierflüge von und in europäische Städte geplant, erklärte der Sprecher der Fluggesellschaft Brussels Airlines, Kim Daenen. Für die schrittweise Normalisierung des Flugverkehrs gelten schärfste Sicherheitsvorkehrungen.

