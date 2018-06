Berlin (AFP) Zwei Tage nach dessen Beisetzung hat auch das Auswärtige Amt in einer Trauerfeier in Berlin seines früheren Ressortchefs Guido Westerwelle gedacht. "Die Hinwendung zum Menschen hat ihn ausgezeichnet", sagte der jetzige Außenminister Frank-Walter Steinmeier (SPD) am Montag über den verstorbenen FDP-Politiker. Dieser stand bis 2013 an der Spitze des Auswärtigen Amts.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.