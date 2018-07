London (AFP) Die BBC hat am Montag ein Video des berühmten Doppelagenten Kim Philby enthüllt, in dem dieser im Jahr 1981 vor Mitgliedern der DDR-Staatssicherheit einen Vortrag über seine Spionagetechnik hält. "Sie alle haben sicherlich Geschichten über den (britischen Auslandsgeheimdienst) SIS gehört als einer Organisation von mythischer Wirksamkeit und sehr, sehr gefährlich", sagt Philby in dem von der BBC im Stasi-Archiv entdeckten Video. "Nun, zu Kriegszeiten war er das keineswegs."

