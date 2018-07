Düsseldorf (AFP) Der seit 2015 geltende Mindestlohn sorgt einem Bericht zufolge in der Regierungskoalition wieder für Streit. Der mittelstandspolitische Sprecher der Unionsfraktion, Christian von Stetten (CDU), fordert Nachbesserungen an dem Gesetz und kritisierte Arbeitsministerin Andrea Nahles (SPD), berichtete die "Rheinische Post" am Montag. "Wichtiger als neue Belastungen zu schaffen wäre, dass Frau Nahles endlich ihre Hausaufgaben macht und den Mindestlohn entbürokratisiert", sagte von Stetten der Zeitung.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.