Berlin (AFP) Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) hat mit seinem georgischen Kollegen Giorgi Mghebrishvili eine engere Zusammenarbeit in der Kriminalitätsbekämpfung vereinbart. Wie das Bundesinnenministerium mitteilte, war ein Thema des Gesprächs am Montag in Berlin "die seit Jahren deutlich ansteigende Kriminalität von georgischen Staatsbürgern in Deutschland". Dabei gehe es um "straff organisierte reisende Banden", die von Hintermännern gezielt hierzulande eingeschleust würden.

