Berlin (AFP) Die Deutsche Bahn schickt ihre Fernzüge in diesem Jahr erstmals zu einem groß angelegten Frühjahrsputz. Das Unternehmen halte "unser Versprechen, zeitnah die Qualität und den Service für unsere Kunden spürbar zu verbessern", erklärte Personenverkehrsvorstand Berthold Huber am Montag. Er stellte im Werk Berlin-Rummelsburg das Programm "Reset" vor, mit dem das Unternehmen seine Fernzüge auf Vordermann bringen und Mängel abstellen will.

